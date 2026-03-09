Photo courtesy of Auburn Athletics

Monday, March 9, 2026

In today’s edition of Gunslinger Buzz Daily, you’ll get an updated look at every 2026 SEC quarterback room with the latest roster, recruiting and transfer portal news. You’ll also get a list of recent QB transactions with players joining and leaving FBS, FCS, D2, D3, NAIA and JUCO programs.

CFB QB Transactions

🟢 Joining the team

🔴 Leaving the team

FBS Transactions

🟢 Eastern Michigan - Brogan McCaughey

🟢 Maryland - Devin Kargman

🟢 NC State - Tad Hudson

🟢 North Carolina - Taron Dickens

🟢 Ole Miss - Trinidad Chambliss

🟢 Stanford - Charlie Mirer

🟢 Air Force - Atticus Enriquez (2026)

🟢 Bowling Green - Caleb Moyer (2026)

🟢 Colorado - Jacob Swain (WR) (2026)

🟢 Georgia State - Gavin Nuckolls (2026)

🟢 Houston - Canon Toon (2026)

🟢 James Madison - Tanner Vibabul (2026)

🟢 Kansas - Braylen Rooney (2026)

🟢 Michigan State - Peyton Babbitt (2026)

🟢 Navy - Kaden Mendenhall (2026)

🟢 North Dakota State - Henry Nelson (2026)

🟢 Old Dominion - Landen Abernethy (2026)

🟢 Sam Houston State - Brett Holloway (2026)

🟢 Sam Houston State - Jack Merryman (TE) (2026)

🟢 Appalachian State - Ben Musser (2027)

🟢 Miami (OH) - Kaden Estep (2027)

🟢 Minnesota - Jett Feeney (2027)

🟢 NC State - Gunner Rivers (2027)

🟢 Oklahoma - Jamison Roberts (2027)

🟢 San Diego State - Jack Devine (2027)

🟢 TCU - Brice McCurdy (2027)

🟢 Tennessee - Derrick Baker (2027)

🟢 Texas - Ty Knutson (2027)

🟢 Tulane - Kingston Johnson (2027)

🟢 UNLV - Luke Farrell (2027)

🔴 Miami (OH) - Jonah Kroenung

🔴 Air Force - Creed Vega (2026)

🔴 Nebraska - Tanner Vibabul (2026)

🔴 Nevada - Brandon Mann (2026)

🔴 Kentucky - DJ Hunter (2027)

🔴 Louisville - Jack Sorgi (2027)

🔴 Michigan - Peter Bourque (2027)

🔴 TCU - Jerry Meyer III (2027)

🔴 Vanderbilt - Luke Babin (2027)

FCS Transactions

🟢 Albany - Kai Colon

🟢 Alabama State - Keegan Anderson

🟢 Chattanooga - Parker Awad

🟢 Chicago State - Tre People

🟢 Chicago State - Jacob Tiberi

🟢 Howard - Isaiah Freeman

🟢 Mercer - Jaylen King

🟢 North Carolina Central - Cobey Thompkins

🟢 Robert Morris - Carson Haggard

🟢 San Diego - Jackson Stratton

🟢 Texas Southern - Cam’Ron McCoy

🟢 UT Martin - Justin Kowalak

🟢 VMI - Drew Parrott

🟢 Weber State - DJ Duran

🟢 Bucknell - Robbie Manning (2026)

🟢 Chicago State - Julian Murdic (2026)

🟢 Chicago State - Ashton Pannell (2026)

🟢 Eastern Washington - Brady Annett (2026)

🟢 Florida A&M - Jaylen Johnson (2026)

🟢 Furman - Logan Rogers (2026)

🟢 Gardner-Webb - Lan Farmer (2026)

🟢 Gardner-Webb - Joey Gaston (2026)

🟢 Jackson State - Darryon Jones (2026)

🟢 Marist - Joey Gaston (2026)

🟢 Merrimack - Jake Attaway

🟢 Mississippi Valley State - Montrell Conner (2026)

🟢 Northern Colorado - Zeke Andrews (2026)

🟢 Penn - Vincent Smith (2026)

🟢 Sacramento State - Liam Meeker (2026)

🟢 Samford - TJ Jenkins (2026)

🟢 Western Carolina - Caleb Tucker (2026)

🟢 Yale - Brayden Knight (2026)

🟢 South Dakota State - Brody Schafer (2027)

🔴 Alabama A&M - JD Davis II

🔴 Alabama A&M - Ashley Tucker

🔴 Alabama State - Willie Nickson III

🔴 Arkansas-Pine Bluff - Keegan Anderson

🔴 Brown - Ty Holtz

🔴 Bucknell - Will Allen

🔴 Delaware State - Christian Banks

🔴 Delaware State - Mikal Davis Jr.

🔴 Drake - Logan Inagawa

🔴 East Texas A&M - Emery Floyd

🔴 Fordham - Matt Ivaldi

🔴 Norfolk State - Vinson Berry

🔴 Portland State - Gabe Downing

🔴 South Dakota - Grant Hocker

🔴 Tarleton State - Jerren “Pop” Terrell

🔴 Tennessee State - Caleb McCreary

🔴 Tennessee Tech - Kade Butler

🔴 Texas Southern - Cameron McCalister

🔴 UT Martin - Hunter Geissinger

🔴 Wagner - Raymend Lao

🔴 Howard - Darryon Jones (2026)

🔴 Marist - Joey Gaston (2026)

D2 Transactions

🟢 Adams State - Zayden Stevens

🟢 Bowie State - Kyle Hawkins

🟢 Chowan - Antevious Jackson

🟢 Shippensburg - Alex Erby

🟢 Upper Iowa - Zamar Wise

🟢 Walsh - Brendan Zurbrugg

🟢 West Alabama - Luther Richesson

🟢 Allen - PJ Wolfe (2026)

🟢 Ashland - Will Randall (2026)

🟢 Assumption - Tommy Vallett (2026)

🟢 Bemidji State - Sam Johnson (2026)

🟢 Chowan - Cameron McMillon (2026)

🟢 Clarion - Cameron Walter (2026)

🟢 East Central - Lucas Sawyer (2026)

🟢 Eastern New Mexico - Champ Mayo (2026)

🟢 Edinboro - Chase Roberts (2026)

🟢 Emporia State - Carter Ricke (2026)

🟢 Erskine - Harrison Raley (2026)

🟢 Erskine - Ty Truelove (2026)

🟢 Harding - Creed Vega (2026)

🟢 Lenoir-Rhyne - Chap Chapman (2026)

🟢 Lincoln - Kendu Brown (2026)

🟢 Lincoln - Kymani Corbett (2026)

🟢 Lincoln - Jalen Harris (2026)

🟢 Mars Hill - Tyler Jones (2026)

🟢 McKendree - Dayton Humphreys (2026)

🟢 Miles - Caden Foreman (2026)

🟢 Miles - Bryson Riggins (2026)

🟢 Northwestern Oklahoma State - Landon Gatson (2026)

🟢 Ohio Dominican - Brayden Smart (2026)

🟢 Shippensburg - Christopher Flynn (2026)

🟢 Shorter - Hayden Jones (2026)

🟢 South Dakota Mines - Hayden Holdren (2026)

🟢 Texas A&M-Texarkana - Hudson Tucker (2026)

🟢 Upper Iowa - Vernon Benda (2026)

🟢 West Liberty - Evan Devine (2026)

🟢 Western Colorado - Thomas Buckmiller (2026)

🔴 Adams State - Daelyn Williams

🔴 Allen - Ahmir Creer

🔴 California - Roman Purcell

🔴 Chowan - Kyle Horvath

🔴 Clark Atlanta - Kye Brown

🔴 Concordia-St. Paul - Zachary Yeager

🔴 Edward Waters - BJ Higgins

🔴 Findlay - RJ McDonald

🔴 Frostburg State - Myles Fulton

🔴 Morehouse - Isaiah French

🔴 Seton Hill - Jayden Lewis

🔴 Sul Ross State - Kelly Stevens

🔴 West Liberty - Antevious Jackson

🔴 West Virginia Wesleyan - Isaac Phe

🔴 Winston-Salem State - Ricky Tolbert

🔴 Oklahoma Baptist - Braylon Lassiter (2026)

🔴 Saginaw Valley State - Peyton Babbitt (2026)

D3 Transactions

🟢 Bethany - Crawford Flaherty III

🟢 Carnegie Mellon - Carter Sido

🟢 Elmhurst - Lukas Lieske

🟢 Brevard - La’Darius Simmons (2026)

🟢 Case Western Reserve - Maddox Giel (2026)

🟢 Centre - Mason Trimble (2026)

🟢 Christopher Newport - Jack Lungren (2026)

🟢 Curry - Luke Fernald (2026)

🟢 Hampden-Sydney - Walker Kirkland (2026)

🟢 Hardin-Simmons - Judson Coalson (2026)

🟢 Hardin-Simmons - Landon Gigliotta (2026)

🟢 Hendrix - Wyatt Golden (2026)

🟢 John Carroll - Carson Bellinger (2026)

🟢 Redlands - Alex Toolan (2026)

🟢 Saint John’s - Wes Kranz (2026)

🟢 Sewanee - Maddox Jones (2026)

🟢 Southern Virginia - Mason Burkhardt (2026)

🟢 Utica - Nate Meacham (2026)

🟢 UW-La Crosse - Cayden Staffeldt (2026)

🟢 UW-Oshkosh - Dean Ismaili (2026)

🟢 UW-Stevens Point - Barrett Meyer (2026)

🟢 Washington & Jefferson - Trent Hayden (2026)

🟢 Whitworth - Gavin Trachte (2026)

🔴 Adrian - Will Mayzes

🔴 Bates - Sergio Beltran

🔴 Belhaven - Brock Morris

🔴 Brevard - Cameron Kurzon

🔴 Brevard - Carlo Zola

🔴 Buffalo State - Landon LaDuke

🔴 Centenary - Vance Feuerbacher (QB/LB)

🔴 Colby - Declan McCarthy

🔴 Crown - Alvaro Ortega-Morales

🔴 Delaware Valley - Mike Galasso

🔴 Denison - Tyler Green

🔴 Elmhurst - Joe McCarthy

🔴 Eureka - Daryus Warren

🔴 Fitchburg State - Devin Lebron

🔴 Hamline - Zayden Stevens

🔴 Hampden-Sydney - Carter Sido

🔴 Heidelberg - Dylan Kutun

🔴 Heidelberg - Aaron Walters

🔴 Hendrix - Tyree Fisher

🔴 Lawrence - Kayton Ladines

🔴 Muskingum - Koby Isbell

🔴 North Central - Demir Ashiru

🔴 Ohio Wesleyan - Braylan Rathburn

🔴 Olivet - Dominic Stone

🔴 Randolph-Macon - Jack Melton

🔴 Redlands - Luke Shoemaker

🔴 Rockford - Garrett Weninger

🔴 Sewanee - Cam Beasley

🔴 St. Scholastica - Teddy Bernick

🔴 SUNY-Maritime - Will Pickett

🔴 Trine - Ivyn Collins

🔴 Ursinus - Isaiah Wright

🔴 UW-River Falls - Riley Warzynski

🔴 Washington & Jefferson - Campbell Pivnick

🔴 Widener - Tarron Hammond

🔴 Willamette - Pres Juarez

🔴 Willamette - Luke Rasmussen

NAIA Transactions

🟢 Arizona Christian - Cameron Reyes

🟢 Pikeville - Jadyn Collins

🟢 Reinhardt - Armar Gordon Jr.

🟢 Rio Grande - Braylan Rathburn

🟢 Southwestern - Kaleb Anderson

🟢 Benedictine - Zane Thomas (2026)

🟢 Bethel - Darius Caver (2026)

🟢 Bethel - Xavier Gonzalez (2026)

🟢 Culver-Stockton - Adrian Combs (2026)

🟢 Culver-Stockton - Gavin Ford (2026)

🟢 Cumberlands - Caden Jones (2026)

🟢 Defiance - Jayrece Dixon (2026)

🟢 Langston - Braylon Lassiter (2026)

🟢 Lindsey Wilson - Stone Crowe (2026)

🟢 Mayville State - Reed Kurzweg (2026)

🟢 Montana Tech - Jacob Flowers (2026)

🟢 Ottawa - Cale Williams (2026)

🟢 Reinhardt - Payton Shaw (2026)

🟢 Rio Grande - Austin Buescher (2026)

🟢 Southern Oregon - Spencer York (2026)

🟢 St. Thomas - Cortland Brownfield (2026)

🟢 Warner - Stanley Thomas (2026)

🟢 Texas Wesleyan - Tajari Wellington (2026)

🔴 Bethel (TN) - Donovon Morton

🔴 Graceland - Davontae Anderson

🔴 Graceland - Max Lawrence

🔴 Ottawa (KS) - Robert Olivieri

🔴 Waldorf - Brayden Shafer

JUCO Transactions

🟢 Diablo Valley - Darius Clark-James

🟢 Diablo Valley - Jonah Kroenung

🟢 Laney - Willie Nickson III

🟢 Mt. San Antonio - Tyler Lewis

🟢 New Mexico Military - Nick Mayfield

🟢 San Francisco - Miskir Esayas

🟢 San Francisco - Dominic Pierini

🟢 San Francisco - Camdyn Stiegeler

🟢 Diablo Valley - Devin Rasmussen (2026)

🟢 East Central - King White (2026)

🟢 Mississippi Gulf Coast - Braden Shettles (2026)

🟢 Reedley - Wes Linden (2026)

🟢 Sacramento City - Ryder Trantham (2026)

🟢 San Mateo - Quinn Roth (2026)

🟢 Sierra - Wyatt Gregori (2026)

🔴 Golden West - Camdyn Stiegeler

🔴 Lackawanna - Jacob Tiberi

🔴 Laney - DJ Duran

🔴 Monterey Peninsula - Dominic Pierini

🔴 San Francisco - Darius Clark-James

🔴 Trinity Valley - Jadyn Collins

🔴 Hinds - King White (2026)

SEC QB Notebook

Track the latest news on 2026 SEC QB rooms, recruits and transfers. Player news includes joining and leaving teams, eligibility notes, position changes and more. You’ll also find stats, starts, commitments, eligibility info and teams each quarterback previously played with.

Stats and starts will be added when the college football season begins in August 2026.

QB Rosters, Recruits & Transfers

Alabama Crimson Tide (AL)

2026 Weekly Starters (0): Coming in 2026 season

Austin Mack | 2027

FBS: Alabama Crimson Tide (AL) 2024-26

FBS: Washington Huskies (WA) 2023

24-32 (75%) 228-2-0 | 9-22-1

Washington QB transfer Austin Mack (CA) committed to Alabama. - Jan. 14, 2024

John Cooper | 2028

FBS: Alabama Crimson Tide (AL) 2024-26

0-0 (0%) 0-0-0 | 0-0-0

2024 QB recruit John Cooper (AL) committed to Alabama. - Dec. 23, 2023

John Gazzaniga | 2029

FBS: Alabama Crimson Tide (AL) 2025-26

0-0 (0%) 0-0-0 | 1-1-0

2025 QB recruit John Gazzaniga (CA) committed to Alabama. - May 25, 2025

Keelon Russell | 2029

FBS: Alabama Crimson Tide (AL) 2025-26

11-15 (73%) 143-2-0 | 3-17-0

2025 QB recruit Keelon Russell (TX) committed to Alabama. - June 4, 2024

🟢 Tayden Kaawa (Recruit)

2026 QB recruit Tayden Kaawa (UT) committed to Alabama. - July 22, 2025

🟢 Jett Thomalla (Recruit)

2026 QB recruit Jett Thomalla (NE) committed to Alabama. - June 17, 2025

Trent Seaborn (Recruit)

2027 QB recruit Trent Seaborn (AL) committed to Alabama. - Oct. 20, 2025

2028 - None

🔴 Cade Carruth | Ty Simpson

Arkansas Razorbacks (AR)

2026 Weekly Starters (0): Coming in 2026 season