2026 JUCO QB Recruiting Commits
106 College Football Teams Without a Quarterback Commit
This page tracks 2026 JUCO QB recruiting commits. You can also see which teams do not have a quarterback commit.
Email GunslingerBuzz@gmail.com or DM on Twitter with news tips.
You’ll get exclusive college football QB news in your inbox every day with a free or paid subscription. This includes depth chart, injury, recruiting and transfer portal info with the day’s quarterback transactions at every level of college football. Check out everything that comes with a subscription.
Subscribe for Exclusive College Football QB News in your Inbox Every Day.
2026 JUCO Recruiting
Under player names show (from left) recruiting class, home state, highlights and commitment date with a link to player news feeds, in addition to decommits if necessary.
CCCAA - American - Golden Coast Quarterbacks
CABRILLO SEAHAWKS
COALINGA FALCONS
DE ANZA MOUNTAIN LIONS
GAVILAN RAMS
HARTNELL PANTHERS
MERCED GOLDEN BOBCATS
CCCAA - American - Metro Quarterbacks
ANTELOPE VALLEY MARAUDERS
COMPTON TARTARS
DESERT ROADRUNNERS
LA SOUTHWEST COUGARS
LA VALLEY MONARCHS
VICTOR VALLEY RAMS
CCCAA - American - Pacific Quarterbacks
GLENDALE VAQUEROS
GROSSMONT GRIFFINS
LA PIERCE BRAHMAS
SAN BERNARDINO VALLEY WOLVERINES
SANTA MONICA CORSAIRS
WEST LA WILDCATS
CCCAA - American - Pacific 7 Quarterbacks
CHABOT GLADIATORS
CONTRA COSTA COMETS
FEATHER RIVER GOLDEN EAGLES
LOS MEDANOS MUSTANGS
SAN JOAQUIN DELTA MUSTANGS
SISKIYOUS EAGLES
CCCAA - National - Bay 6 Quarterbacks
DIABLO VALLEY VIKINGS
FOOTHILL OWLS
LANEY EAGLES
SAN FRANCISCO RAMS
SAN JOSE JAGUARS
SAN MATEO BULLDOGS
CCCAA - National - Central Quarterbacks
BAKERSFIELD RENEGADES
CANYONS COUGARS
CERRITOS FALCONS
EAST LOS ANGELES HUSKIES
FULLERTON HORNETS
GOLDEN WEST RUSTLERS
ORANGE COAST PIRATES
PASADENA CITY LANCERS
CCCAA - National - NorCal Quarterbacks
AMERICAN RIVER BEAVERS
BUTTE ROADRUNNERS
REDWOODS CORSAIRS
SANTA ROSA BEAR CUBS
SHASTA KNIGHTS
SIERRA WOLVERINES
CCCAA - National - Northern Quarterbacks
ALLAN HANCOCK BULLDOGS
CITRUS OWLS
LONG BEACH VIKINGS
MOORPARK RAIDERS
MT. SAN ANTONIO MOUNTIES
SANTA ANA DONS
SANTA BARBARA VAQUEROS
VENTURA PIRATES
CCCAA - National - Southern Quarterbacks
CHAFFEY PANTHERS
EL CAMINO WARRIORS
MT. SAN JACINTO EAGLES
PALOMAR COMETS
RIVERSIDE TIGERS
SADDLEBACK BOBCATS
SAN DIEGO MESA OLYMPIANS
SOUTHWESTERN (CA) JAGUARS
CCCAA - National - Valley Quarterbacks
FRESNO CITY RAMS
MODESTO PIRATES
MONTEREY PENINSULA LOBOS
REEDLEY TIGERS
SACRAMENTO CITY PANTHERS
SEQUOIAS GIANTS
NJCAA - ICCAC Quarterbacks
ELLSWORTH PANTHERS
IOWA CENTRAL TRITONS
IOWA WESTERN REIVERS
NJCAA - KJCCC Quarterbacks
BUTLER (KS) GRIZZLIES
COFFEYVILLE RED RAVENS
DODGE CITY CONQUISTADORS
GARDEN CITY BRONCBUSTERS
HIGHLAND SCOTTIES
HUTCHINSON BLUE DRAGONS
INDEPENDENCE PIRATES
NJCAA - MACCC Quarterbacks
COAHOMA TIGERS
COPIAH-LINCOLN WOLVES
EAST CENTRAL (MS) WARRIORS
EAST MISSISSIPPI LIONS
Parker Nettles
26 | MS | Hudl | 6/28/2025
Keep reading with a 7-day free trial
Subscribe to The Gunslinger Buzz - College Football QB News to keep reading this post and get 7 days of free access to the full post archives.