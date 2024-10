Photo courtesy of FloridaGators.com

This page tracks 2024 FBS and FCS quarterback commitments and every QB prospect rated 3-5 stars.

Players are sorted by their highest star rating on 247Sports, On3 and Rivals, followed by alphabetical. The Early Signing Period was Dec. 20-22, 2023 with the regular signing period Feb. 7-April 1, 2024.

Top Uncommitted QBs

*indicates the prospect is listed at a non-QB position by at least one of the recruiting ranking sites

⭐⭐⭐

Christopher Cooper (CA)

Dominic Ingrassia (CA)

Kamari McClellan (AL)

Jackson Jensen (FL)

Edward Ma (CA)

Landon O’Connell (OH)

Brady Shaffer (CA)

Tyler Soles (CA)

FBS QB Commits

⭐⭐⭐⭐⭐

Luke Kromenhoek (GA) | Florida State

DJ Lagway (TX) | Florida

Air Noland (GA) | Ohio State

Dylan Raiola (GA) | Nebraska

Julian Sayin (CA) | Ohio State

⭐⭐⭐⭐

Judd Anderson (GA) | Miami

Tyler Aronson (FL) | SMU

Cedrick Bailey Jr. (FL) | NC State

Blake Barnett (CA) | Kansas State

Davi Belfort (FL) | Virginia Tech

Cutter Boley (KY) | Kentucky

Elijah Brown (CA) | Stanford

CJ Carr (MI) | Notre Dame

Tyler Cherry (IN) | Indiana

Marcos Davila (TX) | Purdue

Dermaricus Davis (CA) | UCLA

Jadyn Davis (NC) | Michigan

Ethan Grunkemeyer (OH) | Penn State

Will Hammond (TX) | Texas Tech

Michael Hawkins (TX) | Oklahoma

Hauss Hejny (TX) | TCU

Colin Hurley (FL) | LSU

KJ Jackson (AL) | Arkansas

Anthony Maddox (MS) | Ole Miss

Jake Merklinger (GA) | Tennessee

Mabrey Mettauer (TX) | Wisconsin

Luke Moga (AZ) | Oregon

Miles O’Neill (NJ) | Texas A&M

Trey Owens (TX) | Texas

Aaron Philo (GA) | Georgia Tech

Ryan Puglisi (CT) | Georgia

Dante Reno (MA) | South Carolina

*James Resar (FL) | Iowa

AJ Surace (NJ) | Rutgers

Michael Van Buren (MD) | Mississippi State

Walker White (AR) | Auburn

Demond Williams Jr. (AZ) | Washington

Isaac Wilson (UT) | Utah

⭐⭐⭐

Deuce Adams (TX) | Louisville

Micah Alejado (NV) | Hawaii

Kaleb Annett (CA) | Boise State

DJ Bailey (TX) | Sam Houston State

*Deyon Batiste (TX) | Wyoming

Daniel Beale (LA) | Louisiana

Nate Bennett (CA) | Baylor

Ryan Boe (IL) | Northwestern

Logan Borodychuk (MI) | Central Michigan

Jayden Bradford (FL) | Liberty

Elijah Brody (NM) | New Mexico

EJ Caminong (WA) | Cal

Timothy Carpenter (OH) | Tulsa

Evans Chuba (FL) | Washington State

EJ Colson (GA) | UCF

Alonzo Contreras (CA) | San Jose State

Darius Curry (CA) | Colorado State

JD Davis II (GA) | Western Michigan

Clayton Dees (FL) | FIU

Drew Devillier (TX) | Rice

Chris Dietrich (LA) | Temple

Julian Dugger (PA) | Pitt

Dylan Dunn (KS) | BYU

Alex Erby (PA) | Navy

JC Evans (TX) | James Madison

Abe Fenwick (WV) | West Virginia

Josh Flowers (AL) | Arkansas State

Roman Gagliano (AL) | Middle Tennessee

Colter Ginn (GA) | Georgia

Jadyn Glasser (FL) | Central Michigan

Aidan Glover (TN) | Missouri

*Karson Gordon (TX) | UCLA

Thomas Gotkowski (IN) | Miami (OH)

Kallen Gutridge (OR) | Oregon State

AJ Hairston (FL) | UMass

Drew Hall (CT) | Navy

Henry Hasselbeck (MA) | UCLA

Jeremy Hecklinski (GA) | Wake Forest

Quinn Henicle (GA) | Old Dominion

Jared Hollins (AL) | South Alabama

Brad Jackson (TX) | Texas State

Trever Jackson (FL) | Florida State

Ryland Jessee (CA) | Michigan State

Samaj Jones (PA) | Cincinnati

Daniel Kaelin (NE) | Nebraska

Paul Kessler (CA) | Florida

Graham Knowles (TX) | Georgia Tech

Drake Lindsey (AR) | Minnesota

JacQai Long (OH) | Marshall

Boone Lourd (CA) | Virginia

Noah Lugo (TX) | BYU

Arrington Maiden (TX) | Memphis

*TC Manumaleuna (OR) | Oregon

Luke Marble (GA) | Northern Illinois

Isaiah Marshall (MI) | Kansas

Khristian Martin (VA) | Maryland

Andrew Maushardt (CA) | Cal

Arrington “AJ” Watkins (GA) | Jacksonville State

Cash McCollum (TX) | North Texas

Caleb McCreary (AL) | Troy

Brady McDonough (AZ) | Navy

Alberto Mendoza (FL) | Indiana

Michael Merdinger (FL) | North Carolina

Alessio Milivojevic (IL) | Michigan State

*Ethan Minter (VA) | Virginia

Connor Moberly (IA) | Iowa State

Johnathan Montague Jr. (NC) | Boston College

DJ Moore (FL) | Coastal Carolina

Whit Muschamp (TN) | Vanderbilt

Gael Ochoa (TX) | UNLV

Danny O’Neil (IN) | San Diego State

Kalieb Osborne (MI) | Toledo

Tucker Parks (TX) | Western Kentucky

Trey Petty (MS) | Illinois

JP Pickles (FL) | UTEP

Adrian Posse (FL) | UAB

Deshawn Purdie (MD) | Charlotte

Lance Reynolds (UT) | BYU

Mason Reynolds (IN) | Western Michigan

Anthony Rezac (NE) | Notre Dame

Brayden Roggow (OH) | Akron

Lucas Scheerhorn (TX) | Kennesaw State

Maealiuaki Smith (CA) | Oklahoma State

*Shay Smith (TX) | UTEP

Jonny Sorensen (IN) | Bowling Green

Jeremy St-Hilaire (TN) | Vanderbilt

Jace Stuckey (IN) | Eastern Michigan

Jack Stupin (CA) | USC

*Carson Su’esu’e (CA) | BYU

Kellen Tasby (TX) | Tulane

Marcelis Tate (FL) | USF

Parker Threatt (CA) | San Diego State

Rodney Tisdale Jr. (FL) | Western Kentucky

Riley Trujillo (FL) | UCF

Cole Watson (TX) | Louisiana Tech

Enoch Watson (AZ) | BYU

Cole Welliver (TX) | UConn

John White (MS) | Southern Miss

Jakhari Williams (GA) | Syracuse

Khalil Wilkins (MD) | West Virginia

Matthew Wilson (SC) | Appalachian State

Anthony Wolter (CA) | Nevada

Brendan Zurbrugg (OH) | Oklahoma

Bryce Clavon (GA) | Georgia (baseball)

Tyler Wentworth (CA) | Clemson (baseball)

⭐⭐

Jackson Blake (UT) | New Mexico

Navi Bruzon (AZ) | Arizona State

Tyler Budge (NC) | Georgia Southern

Wondame Davis Jr. (TX) | UTEP

Jackson Gutierrez (TX) | Navy

Jeremiah Finaly (CA) | Minnesota

Brody Fortunati (CA) | Air Force

Jackson King (KS) | Air Force

Luke Knight (FL) | Army

CJ Lee (CA) | San Jose State

Godspower Nwawuihe (TX) | Army

Charles Robinson Jr. (TN) | Navy

Milos Spasojevic (MN) | Wisconsin

Elijah Tillery (NC) | NC State

Jake Tiryakioglu (WA) | Washington State

Nehemiah Vann (FL) | Army

UNRATED

Sam Altmann (LA) | Louisiana

Ethan Anderson (SC) | Clemson

Ben Bastek (GA) | North Carolina

John David Black (TX) | East Carolina

Alexander Brady (VA) | Virginia

Mason Bray (AZ) | Arizona

Holden Brown (CT) | Old Dominion

Dagan Bruno (LA) | Tulane

Jace Bullock (KY) | Eastern Kentucky

Tanner Bushee (VT) | Charlotte

Major Cantrell (OK) | Iowa State

Preston Clemmer (GA) | Kennesaw State

Ty Collins (TN) | Arkansas State

John Cooper (AL) | Alabama

Cortney Davis (MD) | Marshall

Bodie Derrer (IN) | Ball State

JP Doyle (WI) | Navy

Jacob Drackett (FL) | Air Force

Dallas Dunn (SC) | Navy

Knox Dyson (OK) | LSU

Joseph Federer (MO) | Kent State

Jimmy Francis (TX) | South Carolina

Peyton Gay (FL) | Texas A&M

Patrick Grusser (NJ) | Syracuse

Griffin Hanson (AL) | Alabama

Ryder Hayes (TX) | Oregon

Jett Hilding (IL) | Kent State

Hudson Hutcheson (TX) | Kansas State

Cam Jennings (AL) | UAB

Roman Jensen (PA) | Maryland

Murdolph Jones (FL) | USF

Aidan Karsh (FL) | Marshall

Carson Kitchel (IN) | Purdue

Paxton Land (TX) | Texas A&M

Michael Landolfi (MA) | Boston College

*Drew Larson (IA) | Iowa

Tyler Laskaris (GA) | Arizona State

Chase Massey (WV) | Marshall

Dylan Mayers (FL) | Texas A&M

DJ Mazzone (FL) | North Carolina

Drew Mestemaker (TX) | North Texas

AJ Miller (NY) | Syracuse

Ty Miller (NC) | Arkansas State

Andres Miyares Jr. (FL) | North Carolina

*DJ Murray (FL) | Georgia State

Hunter Najm (CA) | Washington State

Matthew Papas (OH) | Ohio

Will Perry (CT) | UMass

Lincoln Philyaw (TX) | Texas State

Rocco Rainone (NY) | Rutgers

Nate Rogers (AL) | UAB

Kurt Rossner (CO) | San Diego State

Nick Rubino (FL) | Wake Forest

Robert Shockey (WV) | NC State

Myles Slade (DC) | Navy

Caleb Smith (CT) | UConn

Nikao Smith (FL) | Miami

Bode Soukup (NE) | Nebraska

Michael Southern (TX) | UTEP

Danny Stoddard (OH) | Cincinnati

Liam Szarka (CO) | Air Force

Parker Thompson (TX) | Air Force

Ruel Tomlinson (OH) | Kent State

Trey Townsend (GA) | Georgia Southern

Jake Tripptree (NY) | UConn

Michael Valentino (FL) | Florida Atlantic

Tom von Grote (TX) | North Texas

Rodge Waldrop (GA) | Georgia State

Alex Walker (NC) | Coastal Carolina

Dashiell Weaver (CA) | Fresno State

Trey Whirley (FL) | Toledo

Hudson Wilharm (NC) | North Carolina

Aaron Williams (FL) | Florida

Garret Wilson (OK) | Oklahoma State

Sean Winton (IL) | Northwestern

Lawrence Wright IV (FL) | Florida

Ryan Zimmerman (IN) | Louisville

FCS QB Commits

⭐⭐⭐

Luke Baker (CA) | Sacramento State

Holden Bea (WA) | Idaho

Mikal Davis (PA) | Delaware State

Byron Eaton (TX) | Grambling State

Neko Fann (GA) | Mercer

Talon Fisher (OH) | Gardner-Webb

Luke Flowers (ID) | Montana

Braden Graham (TN) | Holy Cross

Jamar Graham (GA) | Alabama A&M

Eric Handley (AL) | Wofford

Davis Harsin (AL) | Idaho State

Trey Hedden (FL) | Furman

Jack Johnson (UT) | Georgetown

Sam Kaiser (MO) | Harvard

*Rocco Koch (WA) | Idaho

Tyson Line (CA) | Southern Utah

Malachi Marshall (SC) | Stony Brook

Christopher Martin (GA) | Alcorn State

Ty McCutcheon (HI) | Utah Tech

Dylan Mills (CA) | Villanova

Cru Newman (OR) | Portland State

Jim Ogle (AL) | Murray State

Cody Pagach (TN) | West Georgia

Jack Patterson (MS) | Central Arkansas

Caden Pinnick (CA) | UC Davis

Caleb Sanchez (CA) | Columbia

Jake Schakel (WA) | Eastern Washington

Zach Sims (AL) | Alabama State

Karson Siqueiros-Lasky (FL) | Penn

Brett Spencer (ID) | Idaho State

Jack Stanton (GA) | Houston Christian

Jack Stevens (CA) | Wagner

Jackson Stevens (UT) | Southern Utah

Braden Streeter (TN) | Delaware

Daveon Superales (WA) | Montana State

Ethan Terrell (TX) | Jackson State

Brenton Toles III (MD) | Hampton

Noah Trigueros (AZ) | Dartmouth

*Winston Watkins (MD) | Towson

Asher Weiner (CO) | Princeton

Bryan Wilson (CA) | Campbell

Damon Wrighster (CA) | UC Davis

⭐⭐

Robert “Pops” Battle (IL) | Lindenwood

Jake Bianchi (CA) | Northern Colorado

Quinn Boyd (CA) | Stony Brook

Marcus Brown (IL) | Valparaiso

CJ Ceron (CA) | San Diego

Kasen Covert (OR) | Northern Colorado

Bradyn Fleharty (OH) | Yale

Tyler Gee (AR) | Robert Morris

DJ Gordon (IN) | Harvard

Haden Klees (FL) | Samford

Elijah Leonard (MO) | Missouri State

Antwon McKay Jr. (MO) | Western Illinois

Cale McThenia (IL) | Northern Iowa

Ryan Oliver (OR) | Samford

*Blake Palladino (CO) | Northern Colorado

Lucas Razore (WA) | Cal Poly

Thomas Rosso (CA) | Fordham

Chase Spellman (WI) | Tennessee State

Tyrese Smith (NV) | Portland State

Poochie Snyder (OH) | Sacred Heart

Jack Sulik (WI) | North Dakota

Frankie Weaver (MD) | Monmouth

Johnny Weber (IL) | Southeast Missouri State

Connor Wolf (MI) | Eastern Illinois

UNRATED

Leighton Adams (TX) | Abilene Christian

Michael Adams (TX) | Prairie View A&M

Battle Alberson (FL) | Chattanooga

Kael Alexander (FL) | Stetson

Jarrin Alley (IN) | Butler

Charlie Arvanigian (MA) | Stonehill

Carter Barnes (PA) | Texas Southern

Deuce Barrington (TX) | Prairie View A&M

Vinson Berry (GA) | Norfolk State

Nate Blair (FL) | Western Carolina

Thomas Buchanan (MT) | Montana State

Anthony Budak (OH) | Mercyhurst

Eddie Buehler (RI) | Maine

Casey Bullock (OH) | Davidson

Robbie Carcich (NJ) | Monmouth

Cole Carpenter (KY) | Eastern Kentucky

Noah Carpenter (ME) | Maine

Gunner Chenier (TX) | Stetson

*Landen Clark (VA) | Elon

Austin Cline (OH) | Dayton

Conlee Crossno (KY) | Murray State

JoJo Crump (TN) | VMI

Will Currid (NY) | Brown

Jake Curry (IL) | Southern Illinois

Mills Dawson (LA) | Western Illinois

Nahseem Deas (NY) | Bethune-Cookman

Brady Driver (TX) | Lamar

Drew Eason (MA) | Stonehill

Jared Echols (GA) | Charleston Southern

Ty Engle (TN) | Presbyterian

Ty Fein (MA) | Harvard

Drake Fisher (TN) | Presbyterian

Reece Fountain (GA) | East Tennessee State

Adrian Fox (MO) | Southeast Missouri State

Leo Glover (AL) | North Alabama

Traven Green (FL) | Florida A&M

Rocco Grillo (CT) | Fordham

Derrick Gurley (VA) | William & Mary

Ike Hall (TX) | Tarleton State

Trever Hamm (TX) | Incarnate Word

Brady Hammonds (TN) | VMI

ET Harris (KY) | Southern Illinois

Baylor Hayes (TN) | East Tennessee State

James Hayes (FL) | Alabama State

Jack Henry (SD) | South Dakota State

Brady Hibbard (NC) | Wofford

*Landon Holcomb (AR) | Arkansas-Pine Bluff

Tripp Holley (TX) | Fordham

Max Holtzclaw (TN) | Presbyterian

Jon Hunt (SC) | East Tennessee State

Austin Iglesias (TX) | Texas A&M-Commerce

Banks Jackson (UT) | Utah Tech

Ryan Jackson (IL) | St. Thomas

Hayden Johnson (PA) | Lehigh

Abram Johnston (LA) | Northwestern State

Phillip Jones (AZ) | St. Thomas

Josh Keith (TN) | UT Martin

Brice Koontz (MD) | Murray State

Bo Krell (TX) | Houston Christian

Evan Kuehnel (NC) | Gardner-Webb

Logan Kushner (PA) | Duquesne

Adam Landry (MA) | Cornell

Jackson LaTour (FL) | McNeese State

Matthew Layman (VA) | Richmond

Nolan Lazor (IL) | Brown

Isaac Lee (NC) | Western Carolina

Talon Lewin (TX) | Incarnate Word

Devin Lippold (TX) | McNeese State

Julian Littleton (NC) | North Carolina Central

Matt Machalik (PA) | Lehigh

Clayton Mains (AL) | Valparaiso

Javion Martin (SC) | North Carolina Central

Jagger Matera (PA) | Monmouth

Ben Mauney (NC) | Gardner-Webb

Jake Maxwell (GA) | Marist

Nick Mayfield (IL) | South Dakota

Joe McCauley Jr. (MA) | Richmond

Alex McClelland (RI) | Rhode Island

Nolan McCullough (IN) | Dayton

Eric McGehee (AR) | Central Arkansas

James McGinn (FL) | Samford

Tommy McLeish (MA) | New Hampshire

Cole Meehan (PA) | Merrimack

Kyle Meier (NY) | Dartmouth

Ty Mikkelsen (IA) | Drake

Patrick Miller (TX) | Central Arkansas

Raymond Moore III (MD) | Morgan State

Tyron Moore (FL) | South Carolina State

Brandon Musch (AL) | Charleston Southern

Brennan Myer (TX) | Bryant

Whitt Newbauer (NC) | Mercer

Jack O’Connor (PA) | Sacred Heart

Jonathan Palmer (TN) | Gardner-Webb

David Parsons (WV) | Morehead State

Gabe Passini (WI) | Butler

Julian Patti (OH) | Dayton

Beckham Pellant (AZ) | Illinois State

Jason Penza (IL) | Lafayette

Christian Petruzzello (MD) | Bucknell

Cristian Pinto (NY) | Wagner

Jamarcus Pittman (MS) | Southeastern Louisiana

Dylan Plake (TX) | Texas A&M-Commerce

Tate Platte (IA) | Drake

Shawn Pomatto (CA) | Texas Southern

Lucas Powell (TX) | Lamar

Kesean Pryor (AL) | North Alabama

Brock Riddle (IN) | Indiana State

Ty Robinson (FL) | Holy Cross

Lynkon Romero (LA) | McNeese State

Jacob Rosenstiel (TX) | Eastern Illinois

Dean Rotter (PA) | Saint Francis (PA)

Kolten Ruark (OH) | Mercyhurst

DJ Ruiseco (NY) | Wagner

Carson Sanford (LA) | McNeese State

Marco Sansone (MO) | Bucknell

Ben Scalzi (MA) | Merrimack

Michael Schmelzer Jr. (NJ) | Lafayette

*Braxton Scott (SC) | Charleston Southern

Braylon Scott (TX) | Prairie View A&M

Colin Seibert (OH) | Youngstown State

Cameron Shannon (CA) | Cornell

Cody Shelton (VA) | VMI

Dawson Simmons (LA) | North Alabama

Aleks Sitkowski (NJ) | Colgate

Jaemyn Smith (NC) | North Carolina A&T

Parker Stofa (TX) | Jackson State

Ryan Strickland (GA) | North Carolina A&T

Braxton Thomas (AZ) | North Carolina A&T

Cobey Thompkins (GA) | The Citadel

Jack Thue (SD) | South Dakota State

Joey Tomasso (NY) | William & Mary

Vito Tropeano (NY) | Wagner

Austin Troyer (DE) | Delaware

Khaioz Watford (VA) | Hampton

Van Weber (NJ) | Albany

Payton Wehner (PA) | Saint Francis (PA)

Preston Welch (LA) | Nicholls State

Jed West (NC) | Campbell

Nico Williams (MS) | Southeastern Louisiana

Jake Wolfe (PA) | Robert Morris

Baxter Wright (GA) | Murray State

Tanner Zolnosky (MN) | Western Illinois

Non-FBS/FCS QB Commits

This section tracks quarterbacks rated 3-5 stars who committed to non-FBS and FCS programs.

⭐⭐⭐

Micah Balzarini (NJ) | RPI (D3)

John Koett (CA) | San Mateo (Juco)

*Gianni Mascolino (AZ) | Pasadena (Juco)

Max Ruff (CA) | Chicago (D3)

DaOne Owens (OH) | Slippery Rock (D2)

*Niko Papatsos (CA) | Lincoln (D2)

Raheem Vance (MS) | Holmes (Juco)