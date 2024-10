Photo courtesy of Tennessee Athletic Strategic Communications

This page tracks 2024 FBS quarterback commitments and every QB prospect rated 3-5 stars.

Players are sorted by their highest star rating on 247Sports, On3 and Rivals, followed by alphabetical. The Early Signing Period was Dec. 21-23, 2022 with the regular signing period Feb. 1-April 1, 2023.

2023 Quarterback Recruits

2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028

3-5 ⭐ 194 | Uncommitted: 3

0-2 ⭐ FBS Commits: 80

⭐⭐⭐⭐⭐ (5) | Uncommitted: 0

Jackson Arnold (TX) | Oklahoma

Nico Iamaleava (CA) | Tennessee

Arch Manning (LA) | Texas

Dante Moore (MI) | UCLA

Malachi Nelson (CA) | USC

⭐⭐⭐⭐ (26) | Uncommitted: 0

Aidan Chiles (CA) | Oregon State

Pierce Clarkson (CA) | Louisville

Rickie Collins (LA) | LSU

Brayden Dorman (CO) | Arizona

Brady Drogosh (MI) | Cincinnati

Luke Duncan (CA) | UCLA

Brock Glenn (TN) | Florida State

Eli Holstein (LA) | Alabama

Tad Hudson (NC) | North Carolina

Myles Jackson (CA) | Stanford

Avery Johnson (KS) | Kansas State

Gabarri Johnson (WA) | Missouri

Lincoln Kienholz (SD) | Ohio State

JJ Kohl (IA) | Iowa State

Sam Leavitt (OR) | Michigan State

Dylan Lonergan (GA) | Alabama

Austin Mack (CA) | Washington

Kenny Minchey (TN) | Notre Dame

Austin Novosad (TX) | Oregon

Jaden Rashada (CA) | Arizona State

Marcel Reed (TN) | Texas A&M

LaNorris Sellers (SC) | South Carolina

Austin Simmons (FL) | Ole Miss

Malachi Singleton (GA) | Arkansas

Christopher Vizzina (AL) | Clemson

Marcus Stokes (FL) | West Florida (D2)

⭐⭐⭐ (165) | Uncommitted: 3

Christian Abney (IN) | Ball State

Kaden Anderson (TX) | Wyoming

Aidan Armenta (NM) | New Mexico

Deljay Bailey (MS) | Ole Miss

Blake Baker (TX) | Louisiana Tech

Kendrick Bell (MO) | Michigan

Blaze Berlowitz (OK) | New Mexico State

Carson Black (SC) | Charlotte

Blake Boda (FL) | Coastal Carolina

Mitchell Bolden (OH) | Army

Harris Boyd (TX) | Memphis

Sean Boyle (NC) | West Virginia

Jackson Brousseau (UT) | Colorado State

Hank Brown (TN) | Auburn

Ryan Browne (NY) | Purdue

Evan Bullock (TX) | Louisiana Tech

Ryder Burton (UT) | BYU

Israel Carter (CA) | USF

Anthony Colandrea (FL) | Virginia

Ethan Crawford (AL) | Southern Miss

Mason Cumbie (VA) | Buffalo

Devon Dampier (AZ) | New Mexico

Ryan Damron (TN) | Tennessee

Dru DeShields (OH) | Kent State

Ty Dieffenbach (CA) | Pitt

Tyler Douglas (NJ) | Temple

Bo Edmundson (TX) | UNLV

Zane Flores (NE) | Oklahoma State

Jackson Gilkey (TX) | UTSA

Charlie Gilliam (GA) | Wake Forest

Austin Gonzalez (TX) | Southern Miss

Mason Graham (TX) | New Mexico State

Aidan Gray (IL) | Northwestern

Jack Grusser (NJ) | Michigan

Bryson Harrison (GA) | Georgia State

Ahmad Haston (FL) | UMass

PJ Hatter (TX) | Texas State

McCae Hillstead (UT) | Utah State

Mack Howard (MS) | Utah

Christian Hunt (CA) | Arkansas State

Jack Jacobs (CA) | Fresno State

Tyler Jefferson (FL) | Central Michigan

Chase Jenkins (TX) | Rice

Keyone Jenkins (FL) | FIU

Raheim Jeter (SC) | East Carolina

RJ Johnson (GA) | Toledo

Robert “Tre” Jones III (IL) | Navy

Colton Joseph (CA) | Old Dominion

Mason Kidd (GA) | Northern Illinois

Jacob Kilzer (MN) | Air Force

Cole LaCrue (CO) | Wisconsin

Marco Lainez III (NJ) | Iowa

Parker Leise (FL) | Florida

Jax Leatherwood (CA) | Nevada

Grayson Loftis (SC) | Duke

Robert “Champ” Long (CT) | Maryland

Giovanni “Gio” Lopez (AL) | South Alabama

Broc Lowry (OH) | Indiana

Keldric Luster (TX) | SMU

Jayden Mandal (CA) | Fresno State

Tucker McDonald (MA) | UConn

Mason McHugh (FL) | Appalachian State

Caleb McMickle (GA) | Houston

Darian Mensah (CA) | Tulane

Reese Mooney (LA) | Liberty

Seth Mouser (TX) | UTEP

Blake Murphy (FL) | Louisiana-Monroe

Chris Parson (TN) | Mississippi State

Jaxon Potter (CA) | Washington State

Will Prichard (FL) | Arkansas State

Braylen Ragland (TN) | Georgia State

Jaylen Raynor (NC) | Arkansas State

Dylan Rizk (FL) | UCF

Jacobe Robinson (TX) | Boston College

Luke Rucker (FL) | Florida Atlantic

John-Keawe Sagapolutele (HI) | Hawaii

Kadin Semonza (CA) | Ball State

Ajani Sheppard (NY) | Rutgers

JD Sherrod (TN) | Troy

Jaxon Smolik (IA) | Penn State

Ryan Staub (CA) | Colorado

Brennan Storer (TX) | Vanderbilt

Jake Strong (TX) | Texas Tech

Vic Sutton (MS) | Mississippi State

Cal Swanson (OK) | Illinois

Brock Thomas (OR) | Oregon

Lex Thomas (NC) | NC State

CJ Tiller (CA) | Boise State

Javance Tupouata-Johnson (CA) | San Diego State

Cam Vaughn (GA) | Jacksonville State

Drew Viotto (MI) | Minnesota

Coby Walton (TN) | Georgia Southern

Steele Wasel (OK) | Akron

Ethan Washington (GA) | Army

William Watson III (MA) | Virginia Tech

Kasen Weisman (GA) | Colorado

Indiana Wijay (CA) | Houston

Emory Williams (FL) | Miami

Jacob Winters (OH) | Ohio

Dylan Wittke (GA) | Virginia Tech

Earl Woods III (AL) | Jacksonville State

Braxton Woodson (FL) | Navy

Folger Boaz (NC) | North Carolina (for baseball)

Roch Cholowsky (AZ) | UCLA (for baseball)

Colin Houck (GA) | Mississippi State (for baseball)

Jaylen Abston (TN) | Murray State

Brendan Anderson (AZ) | Southern Utah

Daniel Andrade (CA) | Mt. SAC

Parker Awad (CA) | Golden West

Dieter Barr (CA) | Cal Poly

Konner Barrett (FL) | Utah Tech

Garrett Bass-Sulpizio (CA) | Cornell

Brooks Bentley (FL) | Wingate

Carson Conklin (CA) | Sacramento State

Samuel Cooper (CA) | Blake Hills State

Ty Davis (MS) | Northwest Mississippi CC

Taron Dickens (FL) | Western Carolina

Dereun Dortch (CA) | Chaffey

Trey Drake (NY) | North Dakota State

Todd Drummond (OK) | South Dakota

Ashton Dubose (TX) | West Texas A&M

Austen Frattura (NJ) | Holy Cross

Kekahi “Kahi” Graham (HI) | Pasadena City College

Nathan Greek (TX) | Tyler Junior College

Dylan Gutierrez (CA) | Weber State

Dominic Haney (NC) | Catawba College

Cedric Harden Jr. (TX) | Central Arkansas

Collin Hurst (FL) | Presbyterian

Jacob Jones (KY) | Grambling State

Conner Kenyon (TX) | Rhode Island

Trey Kukuk (CA) | Saddleback

Colbey Lamberth (TN) | Eastern Kentucky

Mason McKenzie (MI) | Saginaw Valley State

Aiden McCown (TX) | Lamar

Jalen Morrison (TX) | Duquesne

Aidan Moss (CA) | Middlebury

Richie Munoz (CA) | Weber State

Dominic Nankil (CA) | San Diego

Kenyon Nelson (CA) | San Joaquin Delta

Amari Odom (NC) | Wofford

Jordyn Potts (TN) | Tennessee Tech

David Rasor (CA) | UC Davis

Woods Ray (AL) | Dartmouth

Markell Redding (FL) | Kennesaw State

Xavier Rice (CA) | Duquesne

Jazel Riley IV (CO) | Portland State

Marquis Roby Jr. (NV) | Portland State

Gavin Rutherford (TX) | Stephen F. Austin

Gavin Shaigineik (CA) | Lindenwood

Mason Shorb (TX) | Navarro College

Czavian “Zae” Teasett (LA) | Southern

Evan Tomich (CA) | Cerritos

Caron Tyler (CA) | Valparaiso

Sam Van Dyne (MO) | Washburn

Jack Wagner (OR) | Idaho

Aidan Warner (FL) | Yale

Chance Wilson (OK) | Montana State

Tierra Wilson (FL) | West Florida

Jalen Woods (GA) | Southern

Darius Cowens (CA)

Cole Crippen (TX)

Trey Fasani (CA)

2⭐ FBS Commits: 11

Lucian Anderson III (GA) | Bowling Green

Cole Ballard (IN) | Kansas

Drew Cowart (CA) | BYU

Carson Cruver (TX) | Florida Atlantic

Max Cutforth (ID) | Boise State

Kirk Francis (OK) | Tulsa

River Lien (CA) | Air Force

Brady McKelheer (WA) | Washington State

Max Shikenjanski (MN) | Minnesota

Cade Tessier (TX) | Baylor

Brady Weingart (CA) | Cal

Unrated FBS Commits: 70

Drew Allen (KY) | Army

Brooks Anzalone (LA) | Louisiana-Monroe

Aristides Angelo Jr. (FL) | Miami

Wyatt Bohm (IL) | Iowa State

Joe Borchers (FL) | Miami

Gage Brook (CO) | Wyoming

Johnny Brookhart (CO) | Akron

Colson Brown (SC) | Georgia Tech

Belay Brummel (IL) | Cal

Patrick Bryan (VA) | East Carolina

Will Burns (CA) | Texas Tech

Sam Bush (GA) | Georgia

Miguel Camboia (AL) | Alabama

Chantz Ceaser (LA) | Louisiana

Paul Cieremans (NM) | New Mexico State

Grant Cochran (WV) | West Virginia

John Colvin (AL) | Auburn

Caden Creel (AL) | Jacksonville State

TJ Crews IV (KS) | Kansas

Matt Dean (CO) | Memphis

Jacob Dehaan (MI) | Toledo

Sam Driggers (TN) | Middle Tennessee

Travis Egan (KY) | Louisville

Cameron Estep (NC) | Appalachian State

William Fierro (CA) | SMU

Maddox Fuller (TX) | SMU

Michael Grant (FL) | Florida State

Landon Graves (LA) | Louisiana-Monroe

Seth Griffin (GA) | Georgia State

Ben Guthrie (GA) | Georgia Tech

Ezra Harris (UT) | Utah State

Hunter Herrera (CA) | Arizona State

Josh Holst (IL) | Northern Illinois

Logan Howren (NV) | Nevada

Jackson Johnson (OH) | Tulsa

Josh Johnson (LA) | Air Force

Patrick Keller (PA) | Temple

Karson Kiesewetter (PA) | Penn State

Will Kocher (OH) | Cincinnati

Jack Lambert (NC) | Penn State

Ethan Lane (AZ) | Central Michigan

Max Lawrence (FL) | Miami

Blake Lichtenberg (OH) | Miami (OH)

Ty Little (NC) | East Carolina

Riply Luna (ID) | Miami

David Lynch (RI) | Pitt

Trip Maxwell (MS) | South Alabama

Tyler Mizzell (NC) | Wake Forest

Jace Moseley (TX) | Sam Houston State

Arik Moyers (IN) | Western Michigan

Reed Odell (TX) | Louisiana Tech

Jaden Osborne (LA) | Louisiana Tech

Colin O’Sullivan (PA) | Rutgers

Clyde Pittman (AL) | SMU

Tommy Poholsky (CO) | Iowa

Anthony Policare (NY) | Buffalo

Jack Risner (TN) | Tulane

Luke Sather (FL) | Coastal Carolina

Scott Saylor (SC) | Coastal Carolina

Jack Schierholz (CO) | Marshall

Colby Shaw (SC) | Clemson

Jackson Sigler (VA) | Virginia Tech

Steve Smedley (TX) | Utah

Coleman Teasdale (CO) | Bowling Green

Donald Tomlin (SC) | Duke

Zachary Waters (FL) | FIU

Conner Whitson (AL) | UMass

Alex Wigginton (FL) | Tulane

Cole Wilson (NC) | NC State

Jake Wilson (TX) | Purdue